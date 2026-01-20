Ulivi del Salento | la resilienza sorprendente contro la Xylella

Gli ulivi del Salento rappresentano un patrimonio naturale e culturale di grande valore, ma negli ultimi anni sono stati duramente colpiti dalla Xylella fastidiosa. Questa batteriosi ha causato gravi danni agli alberi, mettendo a rischio il paesaggio e la produzione locale. Tuttavia, studi e pratiche di gestione sostenibile stanno dimostrando una certa resilienza, offrendo speranze per la tutela e la preservazione di questa importante risorsa.

Negli ultimi anni, la Xylella fastidiosa ha devastato vaste aree del Salento, il territorio pugliese più colpito dalla malattia nota come "disseccamento rapido" degli ulivi. Tuttavia, negli ultimi mesi, in alcune zone della provincia di Lecce – tra Parabita, Alezio, Tiggiano e Sannicola – si sono osservati fenomeni sorprendenti: ulivi quasi completamente disseccati hanno ricominciato a produrre foglie verdi e persino olive. Le macchie di verde si alternano al marrone degli alberi danneggiati, creando un quadro inatteso e promettente. La Xylella è responsabile del disseccamento rapido, che porta gli ulivi a perdere frutti e foglie fino alla morte.

