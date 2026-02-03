WWE | Backlash 2026 si terrà a Tampa slitta il PLE in Italia?

La WWE ha annunciato che il prossimo evento premium, Backlash 2026, si terrà a Tampa. La data è ormai certa, e i fan sono già in attesa di scoprire i match e le sorprese che arriveranno. Nel frattempo, si fa sempre più insistente la domanda: il PLE potrebbe spostarsi in Italia? Per ora, niente conferme ufficiali, ma l’interesse cresce.

La WWE ha confermato la prossima tappa importante del suo calendario di premium live event, con un annuncio ufficiale che specifica quando e dove i fan potranno assistere agli sviluppi post WrestleMania. La WWE ha diffuso il seguente comunicato stampa: 2 febbraio 2026 – Come annunciato sabato scorso dal Chief Content Officer della WWE Paul "Triple H" Levesque, WWE Backlash si terrà sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa, in Florida. L'area di Tampa Bay vanta una lunga tradizione nell'ospitare eventi della WWE, tra cui, più recentemente, il Royal Rumble nel 2024 al Tropicana Field.

