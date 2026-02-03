Whoopi Goldberg sul set di ‘Un posto al Sole’ c’è anche il Parmigiano Reggiano

Whoopi Goldberg sta girando alcune scene di ‘Un posto al sole’ a Reggio Emilia, e questa volta il Parmigiano Reggiano fa da protagonista. La puntata speciale vedrà l’attrice americana coinvolta in una scena che mette in risalto il celebre formaggio emiliano, portando un tocco internazionale alla fiction. La produzione ha scelto proprio questa regione per valorizzare i prodotti locali e sorprendere i fan con un cameo inaspettato.

Reggio Emilia, 3 febbraio 2026 – Il Parmigiano Reggiano protagonista con Whoopi Goldberg nelle nuove puntate della celebre fiction Rai 'Un posto al sole'. Il re dei formaggi approda sul set per una collaborazione che unisce l'eccellenza del Made in Italy al fascino della serie più longeva della televisione italiana. Nelle prossime puntate del daily drama, prodotto da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione TV Rai di Napoli e in onda su Rai 3, la Dop è protagonista accanto a una guest star d'eccezione: l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, star di film classici quali 'Ghost – Fantasma' e 'Sister Act'.

