Nel fine settimana il tempo in Italia sarà grigio e piovoso. Le nuvole copriranno il cielo e molte zone si dovranno armare di ombrello. La causa principale è l'assenza di alta pressione sul Mediterraneo, che permette all'instabilità di prevalere. Secondo le previsioni di MeteoGiuliacci, il maltempo durerà tutto il weekend, senza grandi pause.

Nel weekend l'Italia resterà esposta al maltempo per l'assenza di alta pressione sul Mediterraneo. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it sabato 7 febbraio è prevista forte instabilità sulle Isole Maggiori, con piogge e temporali che poi interesseranno anche il versante tirrenico centro-meridionale, soprattutto Campania e Calabria; altrove cieli prevalentemente nuvolosi con qualche schiarita. Domenica 8 il Paese sarà diviso: condizioni più stabili ma nuvolose al Nord, nuovo peggioramento al Centro-Sud a partire dalla Sardegna e in estensione verso il Tirreno. Anche la prossima settimana si preannuncia instabile, con possibile arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico da lunedì 9 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Weekend con pioggia e nuvole". MeteoGiuliacci: dove apriamo l'ombrello

Approfondimenti su Weekend Con Pioggia

Secondo MeteoGiuliacci, il fine settimana sarà caratterizzato da maltempo a causa del progressivo indebolimento dell'alta pressione.

In arrivo condizioni di tempo instabile con pioggia e neve nei prossimi giorni, secondo le previsioni di MeteoGiuliacci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Weekend Con Pioggia

Argomenti discussi: Weekend con pioggia e neve oggi e domani, maltempo da Milano a Roma: previsioni meteo; Comunicazione Italiana; Meteo, ancora maltempo a Palermo: weekend di pioggia e forte vento con temperature in calo; Meteo Campania - Nuova fase di maltempo in arrivo con pioggia e temporali. Meglio nel weekend.

Meteo – Maltempo ad oltranza in Italia, con piogge e possibili temporali in arrivo anche nel Weekend: i dettagliL’ingresso di una perturbazione di origine polare marittima ha determinato maltempo in Italia fin dagli esordi della giornata corrente, con neve finanche in pianura al nordovest tra la notte e le prim ... centrometeoitaliano.it

Meteo, weekend con qualche raggio di sole, giorni della merla primaverili. Da lunedì piogge diffuseSabato 31 gennaio 2026 bel tempo soleggiato su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Ancora piogge e temporali su Sicilia, Calabria, Campania, ... meteo.it

Altra burrasca sull’Italia, c’è ancora pioggia anche in Sicilia: le previsioni meteo https://qds.it/meteo-maltempo-previsioni-sicilia-pioggia-vento-gelo-genaio-weekend-febbraio/ - facebook.com facebook

Burrasca con pioggia e vento, weekend di maltempo in arrivo: cosa succede, il meteo x.com