MeteoGiuliacci | Weekend col maltempo Dove arriva la pioggia

Secondo MeteoGiuliacci, il fine settimana sarà caratterizzato da maltempo a causa del progressivo indebolimento dell'alta pressione. Le correnti atlantiche porteranno piogge in diverse zone, rendendo il tempo variabile e instabile. È consigliabile consultare le previsioni locali per avere aggiornamenti dettagliati sulla distribuzione delle precipitazioni durante il fine settimana.

L'alta pressione degli ultimi giorni tenderà a indebolirsi per l'arrivo di correnti atlantiche. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it nel fine settimana una perturbazione alimentata da un ciclone sul Regno Unito porterà maltempo su parte dell'Italia con primi effetti già da venerdì 16 gennaio. Sabato 17 sono attese piogge sul Nord-Ovest, soprattutto in Valle d'Aosta e Piemonte, con neve oltre i 900 metri. Precipitazioni anche sui settori ionici di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia per l'influenza di un ciclone nord-africano, mentre altrove il cielo resterà spesso nuvoloso. Domenica 18 il maltempo insisterà sul Nord-Ovest estendendosi all'Emilia-Romagna, con piogge ancora sulle regioni ioniche del Sud.

Meteo: Weekend, arriva una perturbazione. Le zone colpite dal maltempo Sabato e Domenica - orientale e su parte dell’Italia inizierà presto a mostrare i primi segnali di cedimento, sotto la spinta delle correnti oceanic ... ilmeteo.it

Meteo: Weekend, arriva una perturbazione. Le Regioni dove ci sarà Maltempo Sabato e Domenica - Tra Sabato 3 e Domenica 4 Gennaio, dunque, ci sarà maltempo su alcune regioni con piogge, forti venti e anche nevicate, come non si ... ilmeteo.it

Meteo per il primo Weekend dell'anno: torna il maltempo Sabato e Domenica

Previsioni meteo in Emilia-Romagna per il Weekend pre-natalizio ______________________________ OBIETTIVO: 100K SU YOUTUBE! Siamo a 98.000 iscritti! ISCRIVITI ORA al nostro canale YouTube https://www.youtube.com/@MeteoGiuliacci - facebook.com facebook

