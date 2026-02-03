Vota la migliore ballerina ma è una truffa | così si clonano i profili WhatsApp

Da ilpiacenza.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, le truffe via WhatsApp mettono in allarme i cittadini. I truffatori clonano i profili, usando foto di familiari o amici, e cercano di ingannare le persone con false richieste. Adiconsum Cisl invita a stare attenti e a non condividere informazioni personali senza controllo. La sicurezza sui social dipende dalla prudenza di ognuno.

Truffe a catena attraverso Whatsapp in città, Adiconsum Cisl lancia l’allarme: «La sicurezza dei nostri dati passa dalla consapevolezza che dietro la foto di un familiare potrebbe nascondersi un algoritmo criminale». A Piacenza infatti si stanno registrando in questi giorni diversi casi simili.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

La nuova truffa "Vota la ballerina" su WhatsApp: l'allerta della polizia postale

La polizia postale ha segnalato una nuova truffa su WhatsApp chiamata

Truffa WhatsApp della "ballerina": così rubano account e soldi partendo da un messaggio innocuo

Recentemente si è diffusa una truffa su WhatsApp nota come quella della

Torna la Truffa vota ballerina su WhatsApp: l'allarme della Polizia

Su Whatsapp la truffa vota ballerina. Sono in aumento i casi di utenti che ricevono su WhatsApp un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza

