Zelensky incontra a Bruxelles Mark Rutte Antònio Costa e Ursula Von Der Leyen

Il 8 dicembre 2025, a Bruxelles, si è svolto un incontro di alto livello tra il segretario generale della NATO, Mark Rutte, e i leader di Ucraina, Portogallo e l'UE, tra cui Volodymyr Zelensky, António Costa e Ursula von der Leyen, presso la residenza di Rutte. Un'occasione per discutere questioni di rilevanza strategica e geopolitica.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 dicembre 2025 Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha accolto nella sua residenza a Bruxelles Volodymyr Zelensky, António Costa e Ursula von der Leyen per un incontro ad alto livello. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

