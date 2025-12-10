Renate nella tana del Ravenna | in palio il pass per le semifinali
Il Renate affronta il Ravenna in una sfida decisiva per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, dopo la recente polemica di Pro Vercelli-Renate. Alle 18, i nerazzurri si giocano il passaggio del turno contro la capolista del girone B di Serie C, nota per il gol spettacolare di Stefano Okaka.
Dopo la coda polemica di Pro Vercelli-Renate, i nerazzurri scendono di nuovo in campo alle 18. Oggi a Ravenna c’è in palio il passaggio alle semifinali di Coppa Italia e il Renate si testa addirittura con la capolista del girone B di serie C diventata “virale” in questi giorni per il gol di tacco segnato al 113’ dall’ex attaccante della Roma Stefano Okaka, che ha permesso alla formazione giallorossa di battere in rimonta il Pontedera. Non è un gol segnato ai supplementari ma alla fine dell’interminabile recupero concesso dall’arbitro. Come, del resto, i supplementari non ci saranno neppure oggi visto che se al 90’ (più recupero) le due squadre saranno in parità, si procederà ai calci di rigore per stabilire chi andrà avanti in Coppa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
