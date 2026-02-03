Volantino anti-Meloni nella bacheca degli studenti la protesta a scuola | È propaganda

Questa mattina a Ferrara gli studenti hanno trovato un volantino contro la presidente Meloni affisso nella bacheca della scuola. La protesta ha scatenato polemiche, e subito si è parlato di propaganda. La scuola si è scusata pubblicamente, spiegando che si è trattato di un errore tecnico. La vicenda ha acceso il dibattito tra studenti e docenti.

Ferrara, 3 febbraio 2026 – "Hanno ragione gli studenti, mi scuso a nome della scuola per quello che è successo, si tratta di un errore tecnico. Me ne assumo tutta la responsabilità", è il dirigente scolastico dell'Iti Copernico Carpeggiani. La sua scuola conta 1900 alunni, che nei giorni scorsi hanno visto arrivare sulla bacheca del registro elettronico degli studenti una foto. In una cornice grigia ci sono il presidente del consiglio Giorgia Meloni, i ministri Matteo Piantedosi (Interni) e Giuseppe Valditara (Pubblica istruzione).

