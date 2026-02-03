Vizza Uil | Il modello Expo nei controlli sui cantieri non è stato applicato a quelli delle Olimpiadi perché la politica voleva le mani libere

Due morti sul lavoro e rischi ignorati. La Uil denuncia che il modello di controlli usato durante l’Expo non è stato applicato ai cantieri delle Olimpiadi, perché la politica voleva libertà di manovra. Vizza parla di condizioni pericolose e di operai che si arrampicavano sulle impalcature senza le dovute misure di sicurezza. Una situazione che mette in evidenza come, nonostante le tragedie, le cose siano rimaste ancora troppo a rischio.

“Partiamo dal fatto che abbiamo avuto due morti sul lavoro per queste Olimpiadi! Abbiamo visto gente che si arrampicava sulle impalcature come il mancato rispetto delle minime misure di sicurezza”. È una furia il segretario generale regionale della Uil, Enrico Vizza, un big del sindacato, che a La Notizia racconta come, nonostante i tanti protocolli sottoscritti dai sindacati, Comuni, Regioni e Fondazione Milano-Cortina, le falle nei controlli sulla sicurezza sugli interventi olimpici ci sono stati eccome. E lancia un’accusa precisa alla politica. “Il modello Expo che aveva funzionato non è stato replicato per i Giochi, perché a parte della politica, locale e nazionale, probabilmente serviva avere un po’ di più le mani libere”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

