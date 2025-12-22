Visita guidata | Verona in giallo

Una lunga linea gialla tinta di rosso attraversa la storia di Verona, i cui meandri restituiscono vicende di delitti efferati e misteri irrisolti. Un percorso da affrontare a “sangue freddo” che mira a rinvenire alcune vicende tragiche dimenticate, che hanno costellato la storia di Verona. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it

visita guidata verona in giallo

© Veronasera.it - Visita guidata: "Verona in giallo"

