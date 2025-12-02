Ex Ilva il corteo entra in autostrada al casello di Genova Aeroporto e si ferma sul ponte San Giorgio Chiuso il tratto Sampierdarena-Pra' | Viabilità | Video | Foto
Insieme agli operai anche i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri. Aeroporto operativo: non si registrano ritardi o cancellazioni di voli. Strade chiuse nel ponente cittadino: aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Voce di Genova. . Mobilitazione ex Ilva: la protesta si allarga. “La situazione è gravissima: nulla si è mosso nonostante lo sciopero di ieri e il presidio che ha bloccato tutto”. Le Rsu lanciano l’allarme mentre la mobilitazione cresce di ora in ora. Il corteo sta r - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X
Ex Ilva: nuovo corteo e strade chiuse, venerdì l'incontro a Roma - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Lo riporta genovatoday.it
Ex Ilva Genova Cornigliano, lavoratori in corteo con Ansaldo e Fincantieri - Si e' appena conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano, in lotta per difendere la produzione dello stabilimento ... Secondo notizie.tiscali.it
"Genova lotta per l'industria", nuovo corteo di lavoratori Ex Ilva, Ansaldo e Fincantieri: strade chiuse, la diretta - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Lo riporta genovatoday.it
Gli operai Ilva bloccano l’aeroporto di Genova e vanno verso l’autostrada. A Taranto sciopero a oltranza - Prima l’ aeroporto, poi l’ autostrada e si va avanti a oltranza, con scioperi proclamati all’istante. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Ex Ilva, i lavoratori bloccano l'aeroporto di Genova. Il corteo con Ansaldo Energia e Fincantieri - Il ministro Urso convoca gli incontri con le istituzioni territoriali interessate, d'intesa con le stesse Regioni ed enti locali ... Si legge su msn.com
Ex Ilva: corteo con pala meccanica in A10 verso ponte S.Giorgio - La grande pala meccanica che apre il corteo dei lavoratori dell'ex Ilva è entrata in autostrada occupando il sito autostradale. Da msn.com