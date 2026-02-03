Vi piacciono i bloopers e i dietro le quinte? Allora non potete perdervi quelli di ScreenWorld su Patreon

I fan di film e serie tv non possono perdere i nuovi contenuti di ScreenWorld su Patreon. Sono foto e video dietro le quinte, con errori e momenti divertenti che fanno sorridere. Molti di questi materiali sono diventati un appuntamento fisso per gli appassionati, che amano scoprire cosa succede dietro le quinte.

Ci sono dei contenuti talmente amati dagli spettatori da diventare una costante nel processo di fruizione dei materiali legati a film e serie tv. Stiamo parlando dei bloopers, le papere che lasciano i fan piegati in due per le risate e permettono di scoprire un lato degli attori e delle attrici che non appare normalmente su schermo. In certi film li si trova durante i titoli di coda, in altri solo nei contenuti extra con il dietro le quinte e sulla lavorazione del lungometraggio, ma ormai vengono rilasciati sui social come contenuto a disposizione di chiunque. I bloopers sono ormai molto frequenti anche per le serie tv e per i video dei content creator.

