ScreenWorld ti aspetta con sorprese natalizie: inizia ora la settimana dell’avvento su Patreon. Per tutto dicembre, ogni anno si rinnova una tradizione speciale che rende il countdown verso il Natale ancora più magico. Lasciati sorprendere dalle novità e dai contenuti esclusivi, vivendo un dicembre all’insegna della creatività e dell’entusiasmo. Preparati a scoprire tante sorprese e a condividere l’atmosfera festiva con noi.

© Screenworld.it - ScreenWorld ha delle sorprese di Natale per te: al via la settimana dell’avvento su Patreon

Durante tutto il mese di Dicembre, ogni anno, ha preso piede una tradizione imprescindibile per prepararsi adeguatamente per il Natale. Stiamo parlando dei calendari dell’avvento che, se quando eravamo piccoli erano legati soltanto alle marche di dolci e cioccolate più famose, ora si trovano per ogni cosa. Che sia un gadget o un profumo, si trovano calendari dell’avvento di ogni cosa. Perciò perché non fare quello della redazione di ScreenWorld? Ma in versione ridotta! Vi presentiamo, quindi, la Settimana dell’Avvento di ScreenWorld. In cosa consiste? Ogni giorno, alle 18 in punto, pubblicheremo un post sul nostro Patreon, che vi ricordiamo potete trovare sia cliccato sull’apposito bottone nella homepage del sito sia premendo proprio qui, in cui troverete delle sorprese esclusive che abbiamo organizzato per voi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Il Black Friday di ScreenWorld: 90% di sconto per supportarci su Patreon (e un omaggio speciale per i più fedeli)

Leggi anche: A Qualcuno Piace Bari: Guillermo del Toro Special Edition in esclusiva sul Patreon di ScreenWorld

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In arrivo il numero natalizio di Topolino, ricco di sorprese e grandi storie; In arrivo il numero natalizio di Topolino ricco di sorprese e grandi storie.

ScreenWorld ha delle sorprese di Natale per te: al via la settimana dell’avvento su Patreon - L'articolo ScreenWorld ha delle sorprese di Natale per te: al via la settimana dell’avvento su Patreon proviene da ScreenWorld. msn.com