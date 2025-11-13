Antifa europei nel mirino Usa | Sono terroristi Colpiti anche gli anarchici di Cospito
Il dipartimento di Stato statunitense ha annunciato che quattro gruppi riconducibili all’ area “antifa” in Germania, Italia e Grecia saranno inseriti nella lista delle entità considerate “ Terroristi Globali Specialmente Designati ” e, dal 20 novembre, saranno classificati ufficialmente come Organizzazioni Terroristiche Straniere. I gruppi Antifa " minano le istituzioni demcoratiche ", ha tuonato Marco Rubio. " Gli Stati Uniti continueranno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per proteggere la nostra sicurezza nazionale e pubblica e negheranno finanziamenti e risorse ai terroristi, prendendo di mira anche altri gruppi Antifa in tutto il mondo ", ha aggiunto il segretario di Stato americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
