Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno | nube di schiuma vetrina sfondata e fuga con l’oro Paura in città

Nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, intorno alle 13, il centro di Arezzo è stato teatro di un assalto alla gioielleria Grotti. Il furto, eseguito con modalità che ricordano un film, ha causato danni alla vetrina e una fuga con oggetti di valore. Un episodio che ha destato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno con modalità da film, ha scosso il centro di Arezzo. Oggi, venerdì 9 gennaio, intorno alle 13.30, la Gioielleria Grotti, in via Spinello, è stata presa di mira da una banda di quattro malviventi entrati in azione in pieno giorno. Secondo quanto ricostruito, una macchina nera si è fermata davanti al negozio, nei pressi dei Bastioni e all’imbocco di corso Italia. In pochi istanti i banditi hanno azionato estintori e schiumogeni, creando una fitta nube bianca che ha invaso la strada e ha permesso loro di agire indisturbati, seminando panico tra i passanti colti di sorpresa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube di schiuma, vetrina sfondata e fuga con l’oro. Paura in città Leggi anche: Assalto alla gioielleria: ladri in fuga a mani vuote Leggi anche: Assalto fallito alla banca, spaccata vetrina all'ingresso: ladri in fuga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube in strada con gli estintori, vetrina abbattuta con i picconi e via con l'oro. Paura in città - Un raid messo in atto con modalità da film: un' auto nera con quattro persone a bordo è arrivata ... corrierediarezzo.it

