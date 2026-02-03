Vaticano audizione chiave | i difensori chiedono chiarimenti sulle fonti di informazione di Striano

Questa mattina si è tenuta una nuova udienza nel processo d’appello contro il Vaticano. I difensori di Pasquale Striano hanno chiesto chiarimenti sulle fonti di informazione che il finanziere ha usato durante le indagini. La discussione si è concentrata sulle prove e sui dati che hanno portato all’apertura del processo per la compravendita truffa di un palazzo a Londra.

Nella quinta udienza del processo d’appello al Vaticano, si è svolta un’udienza cruciale che ha messo al centro del dibattito le fonti di informazione utilizzate dal finanziere Pasquale Striano durante le indagini preliminari che hanno portato all’apertura del processo sulla compravendita truffa di un palazzo a Londra. L’avvocato Cataldo Intrieri, difensore dell’ex ufficiale della Segreteria di Stato Fabrizio Tirabassi, ha chiesto formalmente alla corte d’appello di acquisire gli atti dell’indagine condotta dalla procura di Roma sulle intrusioni informatiche operate da Striano. Le richieste sono state avanzate durante l’arringa conclusiva della giornata, dopo che la corte presieduta dal monsignor Alejandro Arellano Cedillo ha ripreso i lavori dopo una pausa di 120 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

