Il caso Signorini e il crollo del sentiment | cosa succede sui social

Il caso Signorini e le accuse di Corona hanno suscitato discussioni sui social, influenzando il sentiment generale nei confronti del giornalista. Questo episodio evidenzia come le controversie pubbliche possano incidere sull’opinione online, modificando percezioni e reazioni degli utenti. Analizzare l’andamento del sentiment aiuta a comprendere meglio l’impatto delle vicende mediatiche sui social network.

Il caso "Falsissimo" si ripercuote anche sui social. Le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, infatti, hanno impatto anche sul "sentiment" complessivo in rete nei confronti del giornalista. A dirlo è l'analisi di Arcadia, agenzia di comunicazione specializzata nello studio delle conversazioni online, secondo cui dal primo al 12 dicembre - quindi nelle due settimane precedenti alla pubblicazione dei video contro il presunto "sistema Signorini" - le opinioni complessive raccolte dalla parola chiave nominativa "Alfonso Signorini" erano per i due terzi positivo: le reaction a favore erano infatti il 60,3%, contro il 39,7% di quelle negative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

