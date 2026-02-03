Roberto Vannacci lascia la Lega. Dopo settimane di tensioni, il generale annuncia ufficialmente il suo addio al partito di Salvini. L’uscita arriva dopo un ultimatum del leader della Lega e segna una nuova sfida contro la destra di Meloni. Vannacci vuole un suo spazio e le sue truppe, e ora punta a costruire un percorso tutto suo.

Da giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo che lancia il guanto di sfida alla destra di Giorgia Meloni (e "copia" il simbolo di Nazione Futura, sostiene il fondatore nonché pensatore meloniano Francesco Giubilei che vuole trascinare Vannacci in tribunale). L'ultimatum di Salvini e quell'Opa che guarda a Meloni. Così Vannacci lascia la Lega Fine di una luna di miele mai davvero iniziata. Vannacci è sempre stato una repubblica a parte, dentro al partito lumbàrd. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla destra di Meloni: ecco perché esce dal Carroccio

Approfondimenti su Vannacci Lega

Durante la tre giorni della Lega in Abruzzo, Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza della coesione interna, avvertendo che chi lascia il partito rischia di perdere il proprio ruolo politico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Salvini avverte Vannacci: C'è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Alta tensione nella Lega. Vannacci ci lascia? Vediamo se ha coraggio; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo.

Vannacci lascia la Lega: a breve l’annuncio dopo l’incontro con SalviniRoberto Vannacci lascia la Lega. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore. Sarebbe questo l'esito dell'incontro avuto con il leader e vicepremier Matteo Salvini ieri, secondo quanto ... fanpage.it

Lega, fine dell'alleanza: Vannacci divorzia da Salvini e lascia il partitoRoberto Vannacci dice addio alla Lega. Un amore politico quello con Matteo Salvini, nato dalla condivisione delle idee, poi sfociato in divorzio. iltempo.it

*su L’Altra Voce del 30-1-26 “Il generale Vannacci è un problema per voi giornalisti, non è lo è per noi della Lega”. Matteo Salvini è perentorio quando lascia la sala della Regina che ha appena ospitato la presentazione dei volumi che raccolgono gli interventi - facebook.com facebook

Cremona Sera - Vannacci lascia o raddoppia La Lega lo invita a Crema, e il Bossiano Luigi Dossena prepara le banconote Yuan..nac..cin x.com