Il generale Vannacci lascia la Lega oggi l' annuncio Il messaggio a Salvini |   Ti voglio bene ma la mia strada è un' altra

Il generale Vannacci annuncia ufficialmente di lasciare la Lega. Durante il Consiglio federale, confermerà la sua decisione, spiegando che, pur volendo bene a Salvini, la sua strada è diversa. La notizia circolava da giorni e oggi diventa ufficiale.

«Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra». Così Roberto Vannacci ha confermato al leader Matteo Salvini la decisione di lasciare la Lega, oggi - martedì 3 febbraio. Il generale e il leader del Carroccio Matteo Salvini hanno concordato una «separazione consensuale» dalla Lega. Il fondatore di “Futuro nazionale” ieri, lunedì, ha incontrato il segretario con cui ha discusso a lungo. Un confronto “franco” come si dice quando si intende parlare di un faccia faccia in cui i toni si sono alzati. La decisione sembra definitiva, improbabili i margini di ricucitura: dalla Lega si fa sapere che «se anche il generale cambiasse idea, ci sono tanti modi per superare questa situazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

