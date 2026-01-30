Marche | fondo statale per valorizzare eredità storica e culturale regionale

Il Ministero della Cultura ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro per sostenere progetti che puntano a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale delle Marche. Le risorse serviranno a mettere in luce i tesori della regione, rafforzando l’identità e attirando visitatori. Le amministrazioni locali e gli enti culturali potranno presentare le loro proposte per ricevere i finanziamenti. La decisione mira a preservare e promuovere le radici storiche e culturali di questa zona, spesso poco conosciuta ma ricca di fascino.

Il Ministero della Cultura ha stanziato un fondo di 1,6 milioni di euro per finanziare progetti volti a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale delle Marche. L'investimento, annunciato in forma ufficiale nei giorni scorsi, rappresenta un riconoscimento del valore intrinseco del territorio regionale, ricco di testimonianze di epoche diverse, dall'antichità romana al Medioevo, fino all'arte rinascimentale e barocca. I fondi saranno assegnati attraverso un bando pubblico che prevede la selezione di iniziative promosse da enti locali, musei, associazioni culturali e istituzioni accademiche presenti sul territorio.

