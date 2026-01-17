Parla Borri Sfida importante Dobbiamo puntare sulla continuità

Federico Borri, difensore del Poggibonsi, sottolinea l'importanza di affrontare con attenzione questa settimana, caratterizzata dal derby.

"È una settimana diversa da tutte le altre e bisogna stare attenti a gestire bene la pressione": a parlare del derby, in casa Poggibonsi il difensore Federico Borri. "Io ho già avuto la fortuna di vivere settimane come queste – ha detto a nelquotidiano –: l’anno scorso sono state due partite belle, all’andata, in notturna, la cornice di pubblico e l’atmosfera sono state pazzesche. E avremmo anche meritato di vincere. La gara è importante soprattutto per chi ha un legame profondo e speciale con la maglia giallorossa. L’aria del derby però è capace di coinvolgere tutti, anche chi non lo ha mai giocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

