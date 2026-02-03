Brando Ephrikian torna a parlare dopo i giorni di polemiche che hanno diviso i fan di Uomini e Donne. Le accuse di violenza, sia fisica che psicologica, rivolte a lui da Raffaella Scuotto hanno acceso un acceso dibattito sui social. L’ex tronista ha deciso di uscire allo scoperto, cercando di chiarire la sua posizione in un momento così delicato.

Brando Ephrikian torna a parlare dopo giorni di clamore per i fans di Uomini e Donne. Le accuse di violenza fisica e psicologica raccontate da Raffaella Scuotto hanno acceso un confronto acceso sul web e diviso l’opinione pubblica. In queste ore, l’ex tronista ha scelto di intervenire con un lungo comunicato sui social, affrontando un tema delicatissimo con un tono che definisce rispettoso e responsabile. Emanuela Codebò lascia U&D e si sfoga sui social Gossip Uomini e Donne: il caso ìdopo le parole di Raffaella Scuotto. Nei giorni scorsi Raffaella Scuotto ha sorpreso tutti raccontando di essere stata vittima di violenza fisica e psicologica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, violenze di Brando a Raffaella? Interviene l’ex tronista

Raffaella Scuotto ha deciso di raccontare di nuovo cosa ha attraversato dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian.

Recenti sviluppi sui social hanno riacceso l’attenzione su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Brando replica alle accuse di Raffaella e minaccia quereleDopo le accuse di violenza fisica e psicologica lanciate da Raffaella Scuotto sui social, Brando Ephrikian rompe il silenzio, smentisce ogni addebito e annuncia di valutare il ricorso a vie legali. movieplayer.it

Uomini e donne, Brando respinge le accuse di violenza mosse dalla ex: Rispetto per la veritàL'ex tronista rompe il silenzio e si riserva di agire per vie legali nei confronti degli autori di tali comportamenti ... today.it

