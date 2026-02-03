Un' ultima telefonata alla mamma poi più niente | napoletano scomparso a Tenerife

Un napoletano di 37 anni, Sabatino Di Costanzo, è sparito a Tenerife da venerdì scorso. Dopo una telefonata fatta alla mamma, è sparito nel nulla. La famiglia è in ansia e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo.

Da venerdì 30 gennaio non si hanno più notizie di Sabatino Di Costanzo, 37 anni, originario di Marano, scomparso mentre si trovava a Tenerife, nelle Isole Canarie. L’ultimo contatto con i familiari risale a una telefonata alla madre effettuata intorno alle 11.45 di quel giorno. Da quel momento.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Tenerife Scomparsa Uomo scomparso da giorni, l'ultima telefonata da Orte: "Mi sono addormentato sul treno" Scomparso da Rieti Massimiliano Novelli, l’ultima telefonata all’amico: “Mi sono perso nel bosco” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tenerife Scomparsa Argomenti discussi: Federico Ricci, morto a 50 anni sul lavoro a Livorno: parla la madre Daniela Bertolini. L'ultima telefonata col figlio; Torre del Greco, il caso del bimbo in comunità: Mio figlio è disperato, voglio che torni a casa; Bimbo sottratto alla madre: Rivoglio mio figlio a casa; Venerdì i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Teheran convoca gli ambasciatori Ue. L’ultima telefonata di Ermete Fiaccadori: Sto per morire, ma prima voglio scrivere un libroErmete fino all’ultimo ha avuto la Reggiana nei suoi pensieri. Ore 15,25 di martedì scorso: squilla il telefonino, sullo schermo compare il nome ’Fiacca’. Premessa: il tono di voce di Ermete era molto ... ilrestodelcarlino.it Il rimpianto di Benedetta Porcaroli: Non ho risposto all’ultima telefonata di Ornella Vanoni, un magone tremendoBenedetta Porcaroli ha avuto modo di lavorare con Ornella Vanoni nel film 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi. Se prima di conoscerla provava per lei una stima profondissima, dopo avere ... fanpage.it ULTIMA CABINA ESTERNA disponibile! Crociera alle Canarie & Isola di Madeira Dal 23 al 30 Marzo 2026 Volo per Tenerife Partenza con Costa Fortuna alla scoperta dell’arcipelago Canario e di Madeira Formula tutto compreso Con nostro a - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.