Università da Firenze arriva l’allarme | Indipendenza a rischio

Firenze lancia l’allarme. L’università della città toscana si dice preoccupata per la sua indipendenza e teme ripercussioni sul sistema italiano. La rettrice ha espresso timori di ingerenze che potrebbero mettere in crisi l’autonomia delle istituzioni accademiche. La situazione è sotto osservazione, ma il segnale è chiaro: serve attenzione e interventi concreti per tutelare l’autonomia universitaria.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Da Firenze parte un segnale di preoccupazione che guarda all'intero sistema universitario italiano. Domani, mercoledì 4 febbraio, alle 14.30 nel plesso di Novoli (D4, aula 005), si terrà un' assemblea di ateneo aperta, promossa da un gruppo di docenti dell'Università di Firenze, per discutere delle riforme annunciate e già operative che, secondo gli organizzatori, mettono seriamente a rischio l'autonomia e l'indipendenza del mondo universitario. Tra loro c'è Iacopo Zetti, docente di Urbanistica, che introdurrà i lavori. Professor Zetti, perché nasce questa assemblea? «L'assemblea nasce su richiesta di un gruppo di docenti che, a fine novembre, ha scritto una lettera dopo l'uscita di una serie di notizie su alcuni aspetti della riforma dell'università.

