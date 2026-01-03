Fabbricati Tongiorgi al restyling | Punto di riferimento per il sociale

I Fabbricati Tongiorgi, insieme all’ex-Palazzo Podestarile, sono stati recentemente restaurati per diventare un punto di riferimento nel settore sociale. Il progetto mira a valorizzare il quartiere, creando spazi dedicati alle associazioni e alle iniziative culturali. Questa riqualificazione favorisce la promozione di attività comunitarie e culturali, contribuendo allo sviluppo di un ambiente vivace e inclusivo.

Un quartiere "creativo", recuperando in toto il complesso dell’ex- Palazzo Podestarile e dei Fabbricati Tongiorgi per creare spazi a favore delle associazioni ed iniziative culturali. È quel che punta a creare il progetto che stanno portando avanti il Comune di Montelupo e l’azienda Colorobbia, con la giunta comunale che nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica. Un intervento che affonda le proprie radici nel 2020, quando l’allora amministrazione comunale approvò il progetto unitario convenzionato, poi rimasto in stand-by probabilmente anche a causa della pandemia e del conseguente rincaro delle materie prime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fabbricati Tongiorgi al restyling: "Punto di riferimento per il sociale" Leggi anche: Il supermercato riapre dopo il restyling: "Un punto di riferimento storico per tutto il quartiere" Leggi anche: Addio al neurologo Renato Galli. Il dolore dei colleghi: “Era un punto di riferimento per tutti noi” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fabbricati Tongiorgi al restyling: Punto di riferimento per il sociale. Fabbricati Tongiorgi al restyling: "Punto di riferimento per il sociale" - progetto è del Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con l’azienda Colorobbia. lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.