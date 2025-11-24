Dalla passerella al convento | la storia della modella che ha stupito il web

Giovane aveva tutto: successo, bellezza e una carriera nel mondo della moda. Ma una chiamata l’ha portata a rinunciare a tutto per diventare suora. Attiva sui social ha conquistato il web con i suoi video diventati virali. La bellezza, una carriera come modella da poco iniziata e poi, l’arrivo di una vocazione più forte, quella. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Dalla passerella al convento: la storia della modella che ha stupito il web

Leggi anche questi approfondimenti

Milazzo- Castello, il convento delle Benedettine - Foto di Mimmo Strano - facebook.com Vai su Facebook

Dalla passerella al convento: la storia della modella che ha stupito il web - La sua scelta sorprende migliaia di utenti sul web che la seguono con interesse. Segnala lalucedimaria.it

Naomi Campbell celebrata a Londra, dagli inizi a 15 anni alle cadute in passerella: così la storia della modella rivive in una mostra - Naomi Campbell ed i suoi 40 anni di passerelle sono celebrati con una mostra (Naomi: In Fashion) che inaugura oggi, 22 giugno, al Victoria & Albert Museum di ... Da ilfattoquotidiano.it

È cresciuta in una comunità artistica circondata dal verde brillante della Svezia, poi è finita in passerella: la storia di Sara Blomqvist, fino a qui - Ma anche i viaggi on the road, la natura, i suoi bambini e la maglieria. Secondo vogue.it