Un progetto ormai svuotato e inutile

Il Comitato Altrestrade torna a criticare il sostegno di Per Lucca alle grandi opere nella Piana. Secondo i rappresentanti, il progetto ora sarebbe svuotato e inutile, e la presenza del comitato sembra essere solo una risposta automatica alla politica. In sostanza, dicono, si tratta di un copione già visto, con il comitato che si affaccia sempre quando ci sono difficoltà nel giustificare interventi che, a loro avviso, danneggiano il territorio.

"Baccelli chiama, Per Lucca risponde. Un copione ormai ben rodato – attacca il Comitato Altrestrade –: il sedicente comitato (o associazione) accorre puntualmente in soccorso della politica ogni volta che questa va in difficoltà nel giustificare le grandi opere di distruzione della Piana. Le preoccupazioni di Baccelli sono ormai note a tutti, essendo arrivato persino a convocare una conferenza stampa da privato cittadino per tentare di fare pressione su Capannori e cercare di non perdere i finanziamenti stanziati per l’opera, o quello che ne rimane". "Il ragionamento di Per Lucca potrebbe anche sembrare plausibile se il progetto della Tangenziale servisse davvero a ridurre il traffico pesante nella Piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Un progetto ormai svuotato e inutile...“ Approfondimenti su Lucca Piana Lettera di presentazione, perché ormai ChatGpt e gli altri LLM l'hanno resa perfetta ma inutile Pagelle – Il Napoli dell’asse Lobotka-McTominay, ormai è inutile piangere sul denaro buttato in estate Analisi obiettiva della sfida tra Napoli e Sassuolo, con focus sull'andamento della squadra e le prestazioni dei singoli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. The Psychology of People Who Love Staying At Home Ultime notizie su Lucca Piana Argomenti discussi: Un progetto ormai svuotato e inutile...; In Tunisia, Gabès scende in piazza anche contro l’idrogeno verde. Assi Viari, Comitato Altrestrade: Ha senso insistere su un progetto che si è autodistrutto nel tempo?Il gruppo sottolinea: Il progetto è stato progressivamente ridimensionato, mutilato, fino a perdere completamente la sua funzione originaria ... luccaindiretta.it Un progetto è ormai attivo in 160 Comuni italiani, il cui impatto è confermato dai protagonisti stessi, i giovani. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.