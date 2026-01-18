Pagelle – Il Napoli dell’asse Lobotka-McTominay ormai è inutile piangere sul denaro buttato in estate

Analisi obiettiva della sfida tra Napoli e Sassuolo, con focus sull'andamento della squadra e le prestazioni dei singoli. Le pagelle, a cura di Fabrizio d’Esposito, evidenziano le dinamiche di un match deciso da un gol e da alcune scelte tattiche. In questa analisi, si valutano i protagonisti e le strategie adottate, senza sensazionalismi, offrendo uno sguardo chiaro e dettagliato sulla prestazione complessiva del Napoli.

Le pagelle di Napoli-Sassuolo 1-0, a cura di Fabrizio d'Esposito MILINKOVIC-SAVIC. Zio Vanja stava per diventare Zio Papera su quella cabeza floscia di Vranckx al 36'. Bravo nelle respinte e nei rilanci, il portiere serbo però dà meno certezze quando si tratta di trattenere la palla (e non da ora). Detto questo ribatte un paio di tiri: Laurienté al 10' e soprattutto Lipani al 48'. Ma quando torna Meret, almeno per alternarsi nella sana competizione auspicata da Conte? – 6 BEUKEMA. Il predetto Laurientè lo fa spantecare ma tutto sommato il Sam ritrovato regge in maniera egregia e in una partita-flipper come questa, laddove il Napule è resiliente (copy Stellini) contro la malaciorta a senso unico, non subire gol è un altro piccolo miracolo – 6 POLITANO dal 57'.

