Un posto al sole anticipazioni dal 3 al 6 febbraio | Mrs Price rivela a Raffaele perché è a Napoli

Mrs Price rivela a Raffaele le ragioni della sua presenza a Napoli. La scena si svolge a Palazzo Palladini, dove la donna decide di sfogarsi e svelare il motivo del suo viaggio. Raffaele ascolta con attenzione, mentre le tensioni tra i personaggi aumentano e si preparano a nuove complicazioni. La soap torna in onda con una settimana ricca di colpi di scena, tra segreti svelati e vecchi problemi che si riaccendono.

Si torna a Palazzo Palladini e per le vie di Napoli con una nuova settimana di Un posto al sole, la prima di un nuovo mese che porta con sé diverse questioni rimaste in sospeso negli ultimi giorni. Da un lato c'è chi prova a costruirsi un futuro senza essere pronto al 100%, dall'altra il personaggio di Whoopi Goldberg diventa sempre più centrale, specialmente per il suo rapporto con Raffaele. Ma soprattutto in questa settimana la sua Mrs Price svelerà finalmente il motivo per cui è arrivata nella città partenopea. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dal 3 al 6 febbraio. Rosa e Damiano, Eduardo e Clara: equilibri fragilissimi e bugie che fanno male.

