Un po' di Norvegia in Italia | dove si trova l'incredibile luogo che sembra un vero fiordo
Nel cuore del lago di Como si nasconde un angolo che sembra davvero la Norvegia. Un luogo dove le acque si fanno più profonde e le montagne si alzano ripide, creando un paesaggio che ricorda un fiordo. Non è un'illusione: basta uno sguardo per capire perché molti lo definiscono un pezzo di Norvegia in Italia.
Esiste una parte del lago di Como che ricorda in modo incredibile un fiordo norvegese: un paesaggio che unisce natura e scenari mozzafiato, dominato da un gioco di contrasti e armonia di colori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Norvegia Italia
Non è la Norvegia, è l’Italia: scopri il lago segreto che sembra un vero fiordo del Nord
Dove si trova il piccolo Sahara italiano, l’incredibile deserto affacciato sul mare
Il piccolo Sahara italiano si trova in Sardegna, lungo la costa di Piscinas.
Ultime notizie su Norvegia Italia
Argomenti discussi: Ingrid Alexandra di Norvegia va in Lapponia e incanta tutti con un’incredibile scatto; La principessa Mette-Marit ammette la corrispondenza con Epstein: Mi pento profondamente; Super test al gelo della Norvegia: quanta strada hanno percorso 24 auto elettriche?; 53esima Marcialonga di Fiemme e Fassa dominata dalla Norvegia.
Un po’ di Norvegia in Italia: dove si trova l’incredibile luogo che sembra un vero fiordoEsiste una parte del lago di Como che ricorda in modo incredibile un fiordo norvegese: un paesaggio che unisce natura e scenari mozzafiato, dominato da ... fanpage.it
L'Italia è quarta in Europa per zone umide (come la Norvegia), e ora x.com
Ambasciata di Norvegia in Italia. Ambasciata di Norvegia in Italia · Original audio. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.