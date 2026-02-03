Un po' di Norvegia in Italia | dove si trova l'incredibile luogo che sembra un vero fiordo

Nel cuore del lago di Como si nasconde un angolo che sembra davvero la Norvegia. Un luogo dove le acque si fanno più profonde e le montagne si alzano ripide, creando un paesaggio che ricorda un fiordo. Non è un'illusione: basta uno sguardo per capire perché molti lo definiscono un pezzo di Norvegia in Italia.

