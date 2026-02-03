Un milione di satelliti per conservare dati | Elon Musk prepara un megagalattico archivio digitale

Elon Musk sta portando avanti un progetto ambizioso: lanciare un milione di satelliti per creare un archivio digitale in orbita. L’obiettivo è conservare dati in modo sicuro e accessibile da tutto il mondo, sfruttando lo spazio come grande magazzino digitale. La prima fase prevede il lancio di migliaia di satelliti, che formeranno una rete capace di gestire enormi quantità di informazioni. Musk non si ferma e punta a rivoluzionare il modo in cui archivi e condividi i dati globalmente.

Il nuovo obiettivo di Elon Musk riguarda ancora una volta lo spazio, ma stavolta la concentrazione si è spostata sulla creazione di un data center in orbita, attraverso il lancio dei satelliti. Per farlo, il miliardario sudafricano ha convolto le sue due aziende, SpaceX e xAi, per creare ciò che definisce "il motore di innovazione verticalmente integrato più ambizioso sulla Terra (e fuori dalla Terra)". Una scelta ambiziosa, che arriva mentre i finanziamenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenuti dalle grandi società tecnologiche, iniziano a mostrare segni di trepidazione. Elon Musk vuole costruire un data center nello spazio con il lancio dei satelliti.

