Elon Musk e il photobombing selvaggio delle stelle | fino al 96% delle foto spaziali rovinate dai satelliti di Starlink

Negli ultimi anni, guardare il cielo notturno è diventato un’esperienza diversa. Non si vedono solo stelle e pianeti, ma anche file di luci che si muovono veloci: sono i satelliti Starlink di Elon Musk. Quello che sembrava uno spettacolo affascinante si sta rivelando un problema serio per chi studia l’universo. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, le scie luminose lasciate da questi satelliti potrebbero contaminare fino al 40% delle immagini del telescopio Hubble e addirittura il 96% di quelle di altri tre telescopi spaziali nel prossimo decennio. A guidare lo studio è stato Alejandro Serrano Borlaff, astrofisico spagnolo che lavora per la NASA in California. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Elon Musk e il “photobombing” selvaggio delle stelle: fino al 96% delle foto spaziali rovinate dai satelliti di Starlink

