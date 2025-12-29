Licenziato dopo test del carrello il giudice condanna l’azienda | dipendente riavrà lavoro

Il tribunale di Siena ha sancito l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi, cassiere di 62 anni di Pam Panorama, avvenuto dopo il test del carrello. La decisione riconosce il diritto del dipendente a tornare in azienda, confermando l’importanza di un’interpretazione corretta delle procedure disciplinari e dei diritti dei lavoratori. La vicenda evidenzia l’importanza di un rispetto rigoroso delle normative sul lavoro e delle procedure interne.

(Adnkronos) – Il tribunale di Siena ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Fabio Giomi, 62enne cassiere di Pam Panorama, scattato per il 'test del carrello'. Il tribunale ha ordinato il reintegro e condannando l'azienda al risarcimento del danno subito e al pagamento delle spese processuali. La decisione è stata annunciata oggi dalla Filcams Cgil di .

