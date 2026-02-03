Ulteriore stop da parte di Cia | Stanno divorando i campi Il governo deve intervenire

La Cia torna a chiedere un intervento immediato del governo contro le devastazioni sui campi agricoli. In una nota, l’associazione denuncia che le attività di alcuni grandi operatori stanno divorando le terre a vocazione agricola, mettendo a rischio le produzioni future. La transizione energetica, spiegano, non può avvenire a scapito dell’agricoltura.

"La transizione energetica è una sfida che l’agricoltura non ha mai rifiutato. Ma non può essere affrontata sacrificando i terreni a vocazione agricola e mettendo a rischio il futuro delle nostre produzioni". Così Lorenzo Catellani, presidente di Cia Reggio, interviene sul progetto di mega impianto agrivoltaico previsto nell’area della Giarola, nel Comune di Reggio. "Parliamo di oltre 13 ettari di campagna – prosegue Catellani – in una zona fertile, storicamente agricola, che rappresenta un patrimonio produttivo, ambientale e identitario per il nostro territorio. È sbagliato considerare questi interventi automaticamente ‘di pubblica utilità’ senza una reale pianificazione che tenga conto del valore strategico del suolo agricolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

