Udinese per Davis c' è lesione all' adduttore sinistro | stop di quattro settimane

L’attaccante dell’Udinese Davis si è infortunato durante la partita contro la Roma. Dopo uno scatto con Cristante, è uscito zoppicando e i primi esami hanno rilevato una lesione all’adduttore sinistro. Il suo stop sarà di circa quattro settimane. La squadra dovrà fare a meno di lui in un momento importante della stagione.

"Udinese calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali, Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per essere a disposizione nel giro di 4 settimane". Così il club friulano ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'esito degli esami dell'attaccante inglese, uscito anzitempo nella sfida di lunedì sera contro la Roma dopo uno scatto in uno contro uno con il giallorosso Cristante. Il centravanti proverà a rientrare per inizio marzo, quando in programma ci sarà la sfida contro la Fiorentina. La quotazione di Davis al Fantacampionato Gazzetta è al momento di 41 crediti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

