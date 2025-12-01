Vlahovic lesione ad adduttore sinistro per l’attaccante della Juve | si teme lungo stop
In seguito al problema muscolare accusato sabato durante la partita Juventus – Cagliari, lunedì mattina l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami strumentali – fa sapere il club in una nota – hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate. Non sono specificati i tempi di recupero, ma per Vlahovic si teme un lungo stop con il 2025 che dovrebbe essere già finito. 🔗 Leggi su Lapresse.it
