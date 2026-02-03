Ucraina Zelensky Nuovo attacco russo Mosca preferisce terrore a diplomazia

Un nuovo attacco russo scuote l’Ucraina. Il presidente Zelensky denuncia sui social che Mosca preferisce usare il terrore invece di cercare una via diplomatica. La situazione si fa sempre più tesa e incerta.

KIEV (ITALPRESS) – Nuovo attacco russo in Ucraina. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky sui social. “Si è verificato un attacco mirato – afferma – specificamente contro impianti energetici: i russi hanno utilizzato un numero significativo di missili balistici in combinazione con altri missili, oltre 70 in totale, oltre a 450 droni d’attacco. Gli attacchi hanno colpito le regioni di Sumy e Kharkiv, la regione di Kiev e la capitale, nonchè le regioni di Dnipro, Odessa e Vinnytsia. Ad oggi, nove persone sono state segnalate come ferite a seguito dell’attacco. Si sono verificati danni a normali edifici residenziali e alle infrastrutture energetiche.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: Le notizie di lunedì 2 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia; Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi; New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Drone russo colpisce bus di minatori in Ucraina: 15 morti. Ripresi i colloqui.

Ucraina, Zelensky Nuovo attacco russo, Mosca preferisce terrore a diplomaziaKIEV (ITALPRESS) – Nuovo attacco russo in Ucraina. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky sui social. Si è verificato ... iltempo.it

Guerra Ucraina, missili e droni russi nella notte: raid su Kiev e Kharkiv. LIVEFinita la tregua del gelo: Mosca lascia al buio 50 città. Attacchi russi su Kiev e Kharkiv nella notte. Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni. Successivamente si sono a ... tg24.sky.it

Negoziati Russia-Ucraina, l’apertura di Zelensky: “Pronti a passi concreti” x.com

UCRAINA, ZELENSKY: "PASDARAN TERRORISTI, NON DIMENTICHIAMO DRONI KAMIKAZE" "In Ucraina, abbiamo già adottato tale decisione e designato questa organizzazione come terrorista". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla decision - facebook.com facebook