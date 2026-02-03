Ucraina Zelensky Nuovo attacco russo Mosca preferisce terrore a diplomazia
Un nuovo attacco russo scuote l’Ucraina. Il presidente Zelensky denuncia sui social che Mosca preferisce usare il terrore invece di cercare una via diplomatica. La situazione si fa sempre più tesa e incerta.
KIEV (ITALPRESS) – Nuovo attacco russo in Ucraina. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky sui social. “Si è verificato un attacco mirato – afferma – specificamente contro impianti energetici: i russi hanno utilizzato un numero significativo di missili balistici in combinazione con altri missili, oltre 70 in totale, oltre a 450 droni d’attacco. Gli attacchi hanno colpito le regioni di Sumy e Kharkiv, la regione di Kiev e la capitale, nonchè le regioni di Dnipro, Odessa e Vinnytsia. Ad oggi, nove persone sono state segnalate come ferite a seguito dell’attacco. Si sono verificati danni a normali edifici residenziali e alle infrastrutture energetiche.🔗 Leggi su Ildenaro.it
