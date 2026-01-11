Freddo e raid in Ucraina A Kiev ancora 1.000 case senza riscaldamento

A Kiev, circa 1.000 abitazioni sono ancora prive di riscaldamento a causa dei recenti raid e dei combattimenti in Ucraina. La situazione, aggravata dalle operazioni militari, continua a interessare le vite dei civili, con molte persone costrette a affrontare il freddo intenso dell’inverno. Gli scontri persistono, alimentando incertezza e preoccupazione per la sicurezza e il benessere della popolazione locale.

Ancora combattimenti, ancora morti e feriti tra i civili, ancora raid che lasciano al gelo migliaia di persone in pieno inverno. A due giorni dal massiccio attacco che secondo le autorità locali ha lasciato senza elettricità ben 6.000 palazzine di Kiev, il sindaco della capitale ucraina lancia un nuovo allarme: denuncia che in «più di mille» non siano stati ancora ripristinati i riscaldamenti. In questi quasi quattro anni di guerra, l'esercito russo ha messo nel mirino la rete elettrica ucraina lasciando la gente senza luce, acqua e riscaldamento con raid incessanti.

