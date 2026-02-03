Ucraina | Casa Bianca ' Trump non sorpreso da ondata massicci attacchi russi'

Da iltempo.it 3 feb 2026

Donald Trump non si è detto sorpreso dagli ultimi attacchi russi contro l’Ucraina. In un'intervista, l’ex presidente ha confermato di aver previsto un’escalation e ha criticato ancora una volta la gestione della crisi da parte degli attuali leader. Per lui, la Russia sta agendo secondo un piano già annunciato e nulla di nuovo sta accadendo.

Washington, 3 feb. (AdnkronosAfp) - Donald Trump non è stato “sorpreso” dall'ultima ondata di massicci attacchi russi contro l'Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt. “Ne ho parlato con il presidente questa mattina e la sua reazione, purtroppo, è stata quella di non essere sorpreso”, ha dichiarato durante uno scambio con i giornalisti. Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

