Ucraina | Casa Bianca ' Trump non sorpreso da ondata massicci attacchi russi'

Donald Trump non si è detto sorpreso dagli ultimi attacchi russi contro l’Ucraina. In un'intervista, l’ex presidente ha confermato di aver previsto un’escalation e ha criticato ancora una volta la gestione della crisi da parte degli attuali leader. Per lui, la Russia sta agendo secondo un piano già annunciato e nulla di nuovo sta accadendo.

Washington, 3 feb. (AdnkronosAfp) - Donald Trump non è stato "sorpreso" dall'ultima ondata di massicci attacchi russi contro l'Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt. "Ne ho parlato con il presidente questa mattina e la sua reazione, purtroppo, è stata quella di non essere sorpreso", ha dichiarato durante uno scambio con i giornalisti.

