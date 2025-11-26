Anziano ucciso a coltellate nella sua villetta | il figlio resta in carcere

BRINDISI - Resta in carcere il 41enne Alessandro Zullino, accusato di aver ucciso il padre, il 70enne Cosimo Zullino, a coltellate, in una villetta situata in via dei Sarti, al rione Sant'Elia. L'uomo, affiancato dal proprio avvocato, si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Anziano ucciso a coltellate nella sua villetta: il figlio resta in carcere

Argomenti simili trattati di recente

Piacenza, anziano di 89 anni su una carrozzina travolto e ucciso da un'auto Vai su X

. Chi ha ucciso Gigi Sciagura, al secolo Luigi Pecchi, un anziano che professava la necessità di abbattere il Duomo? Al pigro commissario Micuzzi il compito di risolvere il caso. Tra le insistenti avance dell’ex moglie, il brut - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio a Brindisi, anziano ucciso in casa: fermato il figlio - Omicidio a Brindisi, un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Sant’Elia, ucciso con diverse coltellate. Segnala thesocialpost.it

Brindisi, anziano ucciso a coltellate in casa: si è costituito il figlio 41enne. L'omicidio davanti alla madre dopo una lite - L'uomo, che ora si trova in carcere, ha voluto che fosse lei ad accompagnarlo dai carabinieri per confessare e consegnare il coltello ai militari: si sarebbe presentato in caserma con evidenti tracce ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Accusato di avere ucciso con 63 coltellate un anziano a Partinico, morto in cella - È morto questa mattina, all’età di 78 anni, Nazzareno Raffaele Monte, il barista di Partinico detenuto dal 2022 nel carcere palermitano del Pagliarelli perché ritenuto colpevole dell’omicidio di Leona ... Secondo blogsicilia.it