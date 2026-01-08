Questa moto è stata rubata a Caltanissetta | 18enne nei guai per ricettazione

Un giovane di 18 anni di Canicattì è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di uno scooter rubato a Caltanissetta. L’individuo ha dichiarato di averlo acquistato, ma non ha fornito dettagli sul venditore. L’indagine prosegue per verificare l’origine del veicolo e approfondire la sua posizione.

Ha detto e ripetuto d'averlo comprato. Non ha però saputo, voluto indicare da chi. Ha 18 anni il canicattinese trovato con uno scooter rubato a Caltanissetta e per questo motivo - la fattispecie è ricettazione - denunciato alla Procura della Repubblica. Abbiamo scoperto un cimitero di auto: ecco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

