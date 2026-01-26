Tv | Corona ricorre contro stop Falsissimo la difesa ' In Italia non esiste la censura'

Fabrizio Corona ha annunciato il ricorso in appello contro il provvedimento del Tribunale di Milano che vieta la trasmissione della puntata di 'Falsissimo' dedicata a Alfonso Signorini. La difesa sottolinea che in Italia non esiste la censura e che il procedimento rappresenta una questione di diritto da approfondire. La vicenda riguarda la controversa decisione di bloccare la diffusione del programma.

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona presenterà ricorso in appello contro il provvedimento del Tribunale civile di Milano che, tra l'altro, blocca la messa in onda della puntata di 'Falsissimo', l'ultima su Alfonso Signorini, prevista stasera lunedì 26 gennaio. "Ovviamente faremo ricorso" si limita a dire l'avvocato Ivano Chiesa, impegnato in un'udienza. "Non esiste in Italia la censura, non esiste la possibilità di inibire a nessuno di noi la possibilità di dire quello che vuole, non c'è. Tu puoi intervenire dopo, se ti ho offeso tu mi quereli, ma non è che se pensi che siccome domani ti offenderò ancora mi impedisci di parlare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Stop a “Falsissimo”: il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona sui contenuti contro Alfonso SignoriniIl Tribunale di Milano ha disposto il blocco dei contenuti di Fabrizio Corona riguardanti Alfonso Signorini.

