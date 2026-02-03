Gian Piero Gasperini si sfoga sui troppi infortuni che colpiscono i suoi giocatori. Il tecnico dell’Atalanta critica le diagnosi troppo precise che spesso portano i calciatori a stare fuori anche per problemi minori. Per lui, si fermano anche per inezie, e si chiede se sia davvero utile. Intanto, Antonio Conte detta il ritmo e si torna a parlare di calendari pieni di partite, un problema vecchio ma tornato di attualità, soprattutto con l’epidemia di traumi gravi nel Napoli.

Antonio Conte detta l’agenda. E nel dibattito su infortuni e calendari forsennati – una vecchia storia (anche a livello internazionale) ma attualissima per l’epidemia di traumi gravi nel Napoli – si inserisce Gasperini. Il quale non è un commentatore di passaggio, sulla questione: è l’allenatore che andrebbe usato come benchmark quando blateriamo un po’ a casaccio del nesso misterioso che legherebbe i malanni dei giocatori di Conte: Conte stesso. Perché Gasperini è notoriamente un fanatico della preparazione fisica come Conte, dei carichi di lavoro. Quando i suoi (di solito ex) giocatori raccontano le routine a cui venivano sottoposti all’Atalanta, la grammatica è sempre quella un po’ fuori scala del “vomito a fine allenamento”, dei poveri calciatori piegati in due dalla fatica sui monti del Trentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Troppi infortuni, Gasperini: “Diagnosi troppo precise, fermano i calciatori anche per inezie”. Li farebbe giocare zoppi?

Approfondimenti su Gasperini Infortuni

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gasperini Infortuni

Udinese-Roma, Gasperini: Serata sfortunata, Malen e Zaragoza ci aiuterannoL'allenatore della Roma vede comunque il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta di Udine: Giocare con l'Udinese non è facile, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna in occasione del loro gol e ... sport.sky.it

Gasperini: È mancata precisione. Il gol preso è sintomo di una serata non fortunataIl tecnico dopo il ko contro l'Udinese: Partita molto chiusa, anche loro hanno tirato solo due volte e da fuori. Questo è un gruppo che non molla ... ilromanista.eu

Edilizia, troppi infortuni x.com

Leggi su Tgr Abruzzo Edilizia, troppi infortuni La Cna di Teramo denuncia una situazione ormai al limite derivante anche dall'invecchiamento delle maestranze - facebook.com facebook