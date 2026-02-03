Troppi infortuni Gasperini | Diagnosi troppo precise fermano i calciatori anche per inezie Li farebbe giocare zoppi?

Da ilnapolista.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Gasperini si sfoga sui troppi infortuni che colpiscono i suoi giocatori. Il tecnico dell’Atalanta critica le diagnosi troppo precise che spesso portano i calciatori a stare fuori anche per problemi minori. Per lui, si fermano anche per inezie, e si chiede se sia davvero utile. Intanto, Antonio Conte detta il ritmo e si torna a parlare di calendari pieni di partite, un problema vecchio ma tornato di attualità, soprattutto con l’epidemia di traumi gravi nel Napoli.

Antonio Conte detta l’agenda. E nel dibattito su infortuni e calendari forsennati – una vecchia storia (anche a livello internazionale) ma attualissima per l’epidemia di traumi gravi nel Napoli – si inserisce Gasperini. Il quale non è un commentatore di passaggio, sulla questione: è l’allenatore che andrebbe usato come benchmark quando blateriamo un po’ a casaccio del nesso misterioso che legherebbe i malanni dei giocatori di Conte: Conte stesso. Perché Gasperini è notoriamente un fanatico della preparazione fisica come Conte, dei carichi di lavoro. Quando i suoi (di solito ex) giocatori raccontano le routine a cui venivano sottoposti all’Atalanta, la grammatica è sempre quella un po’ fuori scala del “vomito a fine allenamento”, dei poveri calciatori piegati in due dalla fatica sui monti del Trentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

troppi infortuni gasperini diagnosi troppo precise fermano i calciatori anche per inezie li farebbe giocare zoppi

© Ilnapolista.it - Troppi infortuni, Gasperini: “Diagnosi troppo precise, fermano i calciatori anche per inezie”. Li farebbe giocare zoppi?

Approfondimenti su Gasperini Infortuni

Anche il Barcellona è falcidiato dagli infortuni: tensioni con lo staff medico e ricadute dei calciatori per la fretta di rientrare

Ballando, gli infortuni fermano Fialdini-Pernice: “Non abbiamo scelta”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gasperini Infortuni

Udinese-Roma, Gasperini: Serata sfortunata, Malen e Zaragoza ci aiuterannoL'allenatore della Roma vede comunque il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta di Udine: Giocare con l'Udinese non è facile, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna in occasione del loro gol e ... sport.sky.it

troppi infortuni gasperini diagnosiGasperini: È mancata precisione. Il gol preso è sintomo di una serata non fortunataIl tecnico dopo il ko contro l'Udinese: Partita molto chiusa, anche loro hanno tirato solo due volte e da fuori. Questo è un gruppo che non molla ... ilromanista.eu

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.