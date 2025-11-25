Come riportato da El Paìs, il Barcellona sta affrontando un avvio di stagione segnato da un numero insolitamente alto di infortuni e da crescenti tensioni interne. Dallo spogliatoio pare si alzino voci di contrasto sui metodi di lavoro, sulla riabilitazione e sul recupero (suona familiare? ndr). Dai malumori di Lamine Yamal alla frustrazione di Ferran Torres, fino ai rallentamenti nel recupero di Raphinha, la situazione ha messo sotto pressione lo staff medico e quello fisico del club. Il Barcellona alle prese con gli infortuni nonostante la riorganizzazione del settore atletico (Paìs). Scrive così il quotidiano spagnolo: “ La stagione del Barcellona è iniziata all’insegna della fragilità fisica dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche il Barcellona è falcidiato dagli infortuni: tensioni con lo staff medico e ricadute dei calciatori per la fretta di rientrare