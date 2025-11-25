Anche il Barcellona è falcidiato dagli infortuni | tensioni con lo staff medico e ricadute dei calciatori per la fretta di rientrare
Come riportato da El Paìs, il Barcellona sta affrontando un avvio di stagione segnato da un numero insolitamente alto di infortuni e da crescenti tensioni interne. Dallo spogliatoio pare si alzino voci di contrasto sui metodi di lavoro, sulla riabilitazione e sul recupero (suona familiare? ndr). Dai malumori di Lamine Yamal alla frustrazione di Ferran Torres, fino ai rallentamenti nel recupero di Raphinha, la situazione ha messo sotto pressione lo staff medico e quello fisico del club. Il Barcellona alle prese con gli infortuni nonostante la riorganizzazione del settore atletico (Paìs). Scrive così il quotidiano spagnolo: “ La stagione del Barcellona è iniziata all’insegna della fragilità fisica dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Sono un padre e una figlia diciassettenne provenienti dalla Germania le ultime due vittime della valanga che, sabato, ha tramutato in tragedia la scalata alla cima dell'Ortles. Sale così a cinque il bilancio della slavina che ha falcidiato la cordata tedesca. Nella t Vai su Facebook
PSG falcidiato dagli infortuni, possibile colpo a gennaio: piace Eric Garcia del Barcellona - Di fronte ai ripetuti infortuni di diversi giocatori chiave e dei protagonisti del trionfo in Champions League della scorsa stagione, il PSG potrebbe pensare di rinforzarsi nel mercato invernale. Secondo tuttomercatoweb.com
L'altra faccia di Dembele: quando fece disperare Barcellona tra infortuni, play e fast food - Due anni fa finiva nel peggiore dei modi l'avvenura di Ousmane Dembélé al Barcellona. Da tuttomercatoweb.com