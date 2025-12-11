Fondazione Meriggio inaugura il 2026 con lo scrittore Carofiglio | Tutto il mio folle amore

Veronasera.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Meriggio apre il 2026 con un evento culturale dedicato alla presentazione del nuovo romanzo di Francesco Carofiglio,

Il nuovo anno culturale si apre con un appuntamento imperdibile: giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 18:30, Fondazione Meriggio ospiterà Francesco Carofiglio per la presentazione del suo ultimo romanzo, Tutto il mio folle amore. Scrittore, architetto, artista, illustratore e regista, Carofiglio è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

