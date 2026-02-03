Torna il maltempo allerta gialla per tutta la giornata di mercoledì

Questa mattina a Palermo si sono registrate nuvole e pioggia, e le previsioni indicano che il maltempo continuerà per tutta la giornata. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per tutta l’isola, segnalando possibili temporali e raffiche di vento. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari.

Dopo una giornata di clima quasi primaverile, torna il maltempo. Sarà un mercoledì con allerta gialla a Palermo e in tutta la Sicilia. La protezione civile regionale ha infatti diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 4 febbraio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo Maltempo Sicilia, torna il maltempo: allerta gialla per tutta la giornata di domani La Sicilia si appresta a vivere una giornata di maltempo, con un’allerta gialla valida per domani. Sicilia, torna il maltempo: allerta gialla per tutta la giornata di oggi La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo, con allerta gialla valida per tutta la giornata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palermo Maltempo Argomenti discussi: Meteo, torna il maltempo in Sicilia? Scatta l’allerta gialla: le previsioni; Torna il maltempo in Romagna, con piogge e temporali: scatta l'allerta meteo per le piene dei fiumi; Torna il maltempo nel reggiano, domani allerta meteo gialla per pioggia e vento forte; Torna il maltempo in Calabria: allerta gialla nel lametino, sotto osservazione territori già colpiti da ciclone Harry. Torna il maltempo: allerta meteo in AbruzzoIl Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo rologiche avverse per la giornata di martedì 3 febbraio con un avvisto di allerta gialla su alcuni settori di sei ... chietitoday.it ALLERTA METEO in Campania tra fulmini, grandine, temporali forti e improvvisi: da quandoLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 12 di domani, mercoled ... msn.com 50news Versilia. . Versilia: Torna il maltempo ,martedi allerta gialla - facebook.com facebook Meteo, torna il maltempo: piogge intense, neve e rischio disagi tra martedì e mercoledì x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.