Torino | FI ' risposta sia ferma ma legalità e sicurezza non sono alternative'

A Torino, la risposta delle autorità sulla recente ondata di tensioni non si fa attendere. Il governo ribadisce che sicurezza e legalità sono obblighi imprescindibili dello Stato e non sono mai in contrasto tra loro. La ministra ha detto chiaramente che bisogna essere fermi, senza minimizzare o strumentalizzare quanto successo, perché rispettare le regole è fondamentale per mantenere credibilità e fiducia nelle istituzioni.

Roma, 3 feb (Adnkronos) - Sui fatti come quelli avvenuti a Torino "non bisogna nè minimizzare nè strumentalizzare in senso contrario, sicurezza e ordine pubblico sono i doveri fondamentali dello Stato e richiedono fermezza e rispetto delle regole costituzionali, in questo si misura la credibilità delle istituzioni e il rispetto della Costituzione". Lo ha detto in aula alla Camero Nazario Pagano, di Forza Italia, dopo l'informativa del ministro dell'Interno. Pagano ha parlato di una risposta fatta di "fermezza e determinazione, senza ambiguità. Allo stesso tempo, crediamo nello Stato di diritto, ogni intervento va valutato con rigore e trasparenza, accertando i fatti e garantendo che ogni azione sia proporzionale alla legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

