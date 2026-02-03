Torino | FI ' risposta sia ferma ma legalità e sicurezza non sono alternative'
A Torino, la risposta delle autorità sulla recente ondata di tensioni non si fa attendere. Il governo ribadisce che sicurezza e legalità sono obblighi imprescindibili dello Stato e non sono mai in contrasto tra loro. La ministra ha detto chiaramente che bisogna essere fermi, senza minimizzare o strumentalizzare quanto successo, perché rispettare le regole è fondamentale per mantenere credibilità e fiducia nelle istituzioni.
Roma, 3 feb (Adnkronos) - Sui fatti come quelli avvenuti a Torino "non bisogna nè minimizzare nè strumentalizzare in senso contrario, sicurezza e ordine pubblico sono i doveri fondamentali dello Stato e richiedono fermezza e rispetto delle regole costituzionali, in questo si misura la credibilità delle istituzioni e il rispetto della Costituzione". Lo ha detto in aula alla Camero Nazario Pagano, di Forza Italia, dopo l'informativa del ministro dell'Interno. Pagano ha parlato di una risposta fatta di "fermezza e determinazione, senza ambiguità. Allo stesso tempo, crediamo nello Stato di diritto, ogni intervento va valutato con rigore e trasparenza, accertando i fatti e garantendo che ogni azione sia proporzionale alla legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Torino FI
Ascolti tv, male sia Zvanì sia Io sono Farah, ma vince Rai 1
Gli ascolti tv del 12 gennaio mostrano risultati contrastanti, con Zvanì che ottiene buoni numeri ma non soddisfa appieno il pubblico.
Legalità, sicurezza e prossimità: la Polizia Locale di Torino festeggia 234 anni di storia
Patrizio Official bannato da Twitch: tutta la Verità | RUVIDO 251
Ultime notizie su Torino FI
Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Scontri e violenze, il sindaco in Aula: Torino ferita, ma la risposta deve essere dello Stato di diritto; Violenza durante la manifestazione per Askatasuna, Renzi: In galera chi ha picchiato l'agente, tutte le reazioni; La crisi infinita dei call center: a Torino quasi 1.700 posti sono a rischio.
Italia Mattanza. . Andrea Scanzi smaschera lo sciacallaggio del governo sui fatti di Torino e l'attacco alla sinistra e ai NO al referendum eil botta e risposta con De Angelis e Severgnini. Otto e Mezzo 2 febbraio 2026 - facebook.com facebook
#Maratona vuota, la risposta del club: "Libero accesso a tutti i tifosi" Il Torino si appella agli abbonati dopo la protesta degli ultras #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'approfondimento x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.