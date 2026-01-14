Ascolti tv male sia Zvanì sia Io sono Farah ma vince Rai 1

Gli ascolti tv del 12 gennaio mostrano risultati contrastanti, con Zvanì che ottiene buoni numeri ma non soddisfa appieno il pubblico. Io sono Farah registra invece performance deludenti. La giornata si conclude con Rai 1 al primo posto, confermando il suo ruolo di leader nel prime time. Questi dati evidenziano le preferenze degli spettatori e le sfide delle proposte televisive attuali.

Deludenti gli ascolti tv del 12 gennaio che hanno premiato Zvanì ma non soddisfando abbastanza gli ascoltatori: ecco i top e flop della giornata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

