Sergio Volpi | Ho smesso per colpa delle scommesse Mi sono sentito preso per il culo da 4 ragazzini
Sergio Volpi riflette sulla sua carriera calcistica, condividendo esperienze e emozioni legate alla Sampdoria e al suo ruolo di capitano. Nel suo racconto emergono momenti di passione, orgoglio e delusione, tra cui il suo ritiro dovuto alle controversie sulle scommesse. Un percorso di vita e sport che evidenzia le sfide e le complessità di un calciatore coinvolto in un ambiente spesso imprevedibile.
Sergio Volpi racconta a Fanpage.it il suo calcio, gli uomini che lo hanno segnato, l'amore da capitano per la Sampdoria e l’amarezza per un addio macchiato dallo scandalo scommesse: "In campo non mi accorgevo di quello che facevano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
