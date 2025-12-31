Sergio Volpi | Ho smesso per colpa delle scommesse Mi sono sentito preso per il culo da 4 ragazzini

Sergio Volpi riflette sulla sua carriera calcistica, condividendo esperienze e emozioni legate alla Sampdoria e al suo ruolo di capitano. Nel suo racconto emergono momenti di passione, orgoglio e delusione, tra cui il suo ritiro dovuto alle controversie sulle scommesse. Un percorso di vita e sport che evidenzia le sfide e le complessità di un calciatore coinvolto in un ambiente spesso imprevedibile.

Totti - AS Roma vs Sampdoria, Serie A 2006. Goal Scorers: 0-1 AS Roma: Francesco Totti (13') 1-1 Sampdoria: Sergio Volpi (14') 1-2 AS Roma: Simone Perrotta (33') 1-3 AS Roma: Christian Panucci (44') 1-4 AS Roma: Francesco Totti (74') 2-4 Sampdoria: - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.