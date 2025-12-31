Sergio Volpi | Ho smesso per colpa delle scommesse Mi sono sentito preso per il culo da 4 ragazzini

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Volpi riflette sulla sua carriera calcistica, condividendo esperienze e emozioni legate alla Sampdoria e al suo ruolo di capitano. Nel suo racconto emergono momenti di passione, orgoglio e delusione, tra cui il suo ritiro dovuto alle controversie sulle scommesse. Un percorso di vita e sport che evidenzia le sfide e le complessità di un calciatore coinvolto in un ambiente spesso imprevedibile.

Sergio Volpi racconta a Fanpage.it il suo calcio, gli uomini che lo hanno segnato, l'amore da capitano per la Sampdoria e l’amarezza per un addio macchiato dallo scandalo scommesse: "In campo non mi accorgevo di quello che facevano". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Jake La Furia molestato da un tassista: “Mi sono sentito violato, parlava di trans e delle sue dimensioni”

Leggi anche: Chi è TonyPitony, virale con Culo: “Whoopi Goldberg mi scartò da Sister Act. Rivoluzionario? Sono solo un personaggio”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

sergio volpi ho smessoSergio Volpi: “Ho smesso per colpa delle scommesse. Mi sono sentito preso per il culo da 4 ragazzini” - it il suo calcio, gli uomini che lo hanno segnato, l'amore da capitano per la Sampdoria e l’amarezza per un addio macchiato ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.